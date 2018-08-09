В покушении на Мадуро подозреваются уже 25 человек

9 Авг. 23:53 2018-08-10T00:01:28+03:00

О возросшем числе подозреваемых в причастности к атаке дронов сообщил глава МВД Венесуэлы [видео]

Изменить размер текста: A A

В причастности к попытке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в общей сложности подозреваются 25 человек, восемь из них задержаны. Об этом рассказал на специальной пресс-конференции глава МВД страны Нестор Ревероль.

Ранее венесуэльские власти сообщали о 19 подозреваемых и задержании шести из них. Среди предполагаемых заговорщиков назывались оппозиционные депутаты Национальной ассамблеи Хуан Рекесенс и Хулио Борхес. Первый арестован, второй бежал из страны. По версии следствия, заказчики убийства главы Боливарианской республики, финансировавшие «атаку дронов», находятся за границей.

Между тем, как писал сайт kp.ru, ответственность за покушение на главу государства взяла на себя подпольная венесуэльская группировка «Фланелевые солдаты».

Напомним, Николаса Мадуро попытались убить с помощью беспилотников со взрывчаткой во время военного парада в Каракасе 4 августа. Один из дронов взорвался недалеко от президентской ложи, когда президент Венесуэлы выступал с речью перед военнослужащими. Ни сам Мадуро, ни стоявшие рядом с ним высокопоставленные чиновники не пострадали. Ранения получили семеро бойцов Нацгвардии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Николас Мадуро обвинил в покушении на себя колумбийского президента

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью беспилотника, нагруженного взрывчаткой. Во время его выступления на параде в честь 81 годовщины Национальной боливарианской гвардии летательный аппарат подлетел к трибуне, где находился глава государства, и взорвался. Сам президент не пострадал, но были ранены семь бойцов Национальной гвардии (подробности).