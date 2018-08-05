Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя «Фланелевые солдаты»

СЕГОДНЯ 05:50 2018-08-05T06:08:14+03:00

Беспилотник взорвался во время речи Николаса Мадуро перед военными, этот момент запечатлели камеры Фото: REUTERS

Венесуэльская вооруженная группировка заявила, что были запущены два дрона с взрывчаткой, и пусть они не достигли цели – это лишь вопрос времени

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Ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников взяла на себя местная вооруженная группировка под названием «Фланелевые солдаты» (Soldados de Franelas).

Сообщение об этом появилось на странице подпольной организации в Twitter. Члены группировки пишут, что они запустили к президентской ложе два дрона, груженых взрывчаткой С4. Летучие бомбы не достигли цели, потому что их сбили снайперы «почетного караула.

При этом «Фланелевые солдаты» отмечают, что их нынешняя вылазка не увенчалась успехом, зато показала – глава государства и члены его правительства «уязвимы».

«Сегодня наша цель не достигнута, но это лишь вопрос времени», подытожили авторы сообщения.

Венесуэльские СМИ сообщают, что группировка «Фланелевые солдаты» создана в 2014 году и связана с полицейским-мятежником Оскаром Пересом, который организовал теракт в Каракасе прошлым летом. Он был найден спецслужбами страны и ликвидирован в январе этого года.

Ранее сайт kp.ru писал, что выступление президента Венесуэлы на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной гвардии было прервано взрывом, пострадали семеро солдат. Возникла паника, люди бросились врассыпную.

Сам Мадуро и стоявшие возле него члены венесуэльского правительства остались невредимы, хоть взрыв прогремел недалеко от президентской ложи. Второй дрон попал в жилой дом, где начался пожар.

Власти страны назвали произошедшее терактом. По словам Мадуро, за покушением на него стоят местная оппозиция и его колумбийский коллега Хуан Мануэль Сантос.