2018-10-09T04:15:00+03:00
Звезды

Проболтался: Марк Руффало лишился роли Халка в сериале «Мстители»

Актер на шоу Джимми Фэллона случайно озвучил название четвертой части франшизы [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Марк Руффало был признан лучшим Халком за всю историю экранизаций комиксов MarvelМарк Руффало был признан лучшим Халком за всю историю экранизаций комиксов MarvelФото: кадр из фильма
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Голливудский актер Марк Руффало поплатился за неумение держать язык за зубам: его сняли с роли Халка в сериале «Мстители» за то, что он на шоу комика Джимми Фэллона случайно проговорится и озвучил название четвертой части франшизы.

Актер на днях принял участие в популярном американском ток-шоу «Сегодня вечером» и, поддавшись на уговоры ведущего, выдал коммерческую тайну, сообщив, что новый фильм будет называться «Последний мститель», передает Digital Spy.

Марк Руффало сообщил название четвертой части Мстителей на шоу Джимми Фэллона.За что актера сняли с роли Халка

Однако позже осознал свою ошибку, спохватился и в Twitter попросил Джимми Фэллона вырезать этот момент из программы. Но в итоге шоу вышло в эфир со злосчастным заявлением Руффало, просто его голос заглушили с помощью специального шума и «замазали» рот. Несмотря на это, зрители расслышали название новой серии.

А под обращением актера к шоумену в соцсети режиссеры фильма Энтони и Джо Руссо написали: «Марк, ты уволен».

Пока неизвестно, насколько это серьёзно и кем братья Руссо собираются заменить актера, который, как ранее писал сайт kp.ru, был признан лучшим Халком за всю историю экранизаций комиксов Marvel.

Напомним, в августе компания Marvel опубликовала на YouTube эксклюзивные кадры со съемок новых «Мстителей».

Marvel опубликовала видео с неудавшимися дублями из Мстителей .

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