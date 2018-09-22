2018-09-22T06:34:50+03:00
Происшествия

Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до 43

Больше всего погибших – в штате Северная Каролина, на который пришелся основной удар стихии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Последствия урагана "Флоренс" в штате Северная Каролина: рухнула дорогаПоследствия урагана "Флоренс" в штате Северная Каролина: рухнула дорогаФото: REUTERS
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Вот уже неделю в Соединенных Штатах подсчитывают жертв урагана-убийцы «Флоренс», обрушившегося на восточное побережье США 14 сентября. К этому часу известно уже о 43 погибших, причем 32 из них – в Северной Каролине, сообщает агентство Associated Press.

Именно на этот штат пришелся основной удар стихии, пострадали также соседняя Северная Каролина и Виржиния. В пятницу, 21 сентября, газета The Wall Street Journal опубликовала данные агентства Moody's Analytics, по приблизительным оценкам которого нанесенный разрушительным ураганом ущерб составил от 38 до 50 миллиардов долларов.

Речь идет о материальных убытках: поврежденных домах и дорогах, автомобилях. При этом учитывается недополученная прибыль предприятий в пострадавших от «Флоренс» штатах. Ожидается, что выплаты страховых компаний после стихийного бедствия в сумме составят от 1,7 до пяти миллиардов долларов.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в США на фоне всеобщего хаоса из-за урагана, позже ослабшего до тропического шторма, появились мародеры.

Смертоносный ураган «Флоренс» обрушился на восточное побережье США.Чудовищный ветер и и проливные дожди принесли разрушения в штаты Южная и Северная Каролина, есть человеческие жертвы. Но и здесь нашелся смельчак, в одиночку выступивший против стихии

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