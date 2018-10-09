2018-10-09T08:02:25+03:00
В мире

Генпрокурор Болгарии назвал убийство журналистки Мариновой актом «чрезвычайной жестокости»

Следователи считают, что убить ведущую мог человек с психическими отклонениями, но и другие версии не исключают
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Тело ведущей регионального телеканала TVN Виктории Мариновой нашли 6 октября в парке города РусеТело ведущей регионального телеканала TVN Виктории Мариновой нашли 6 октября в парке города РусеФото: REUTERS
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Генеральный прокурор Болгарии Сотив Цацаров на специальном брифинге представителей правоохранительных ведомств назвал убийство журналистки Виктории Мариновой актом «чрезвычайной жестокости», пообещав внимательно следить за расследованием, передает TVN.

В свою очередь, глава болгарского МВД Младен Маринов рассказал, что следствие работают над всеми версиями: не исключено, что это преступление совершил человек с психическими отклонениями, однако допускается и вероятность того, что убийство ведущей регионального телеканала продиктовано личной неприязнью или связано с ее профессиональной деятельностью. Министр добавил, что психологи МВД составляют психологический портрет убийцы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, обезображенное до неузнаваемости тело 30-летней Виктории Мариновой, которая последние годы работала над делом о хищении из фондов Евросоюза, нашли 6 октября в парке города Русе. Судмедэксперты установили, что женщину били по голове и душили. Кроме того, она была изнасилована.

По словам болгарского премьера Бойко Борисова, это убийство расследуют лучшие криминалисты страны, получено большое количество образцов ДНК преступника, и его задержание – лишь вопрос времени.

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