Генпрокурор Болгарии назвал убийство журналистки Мариновой актом «чрезвычайной жестокости»
Генеральный прокурор Болгарии Сотив Цацаров на специальном брифинге представителей правоохранительных ведомств назвал убийство журналистки Виктории Мариновой актом «чрезвычайной жестокости», пообещав внимательно следить за расследованием, передает TVN.
В свою очередь, глава болгарского МВД Младен Маринов рассказал, что следствие работают над всеми версиями: не исключено, что это преступление совершил человек с психическими отклонениями, однако допускается и вероятность того, что убийство ведущей регионального телеканала продиктовано личной неприязнью или связано с ее профессиональной деятельностью. Министр добавил, что психологи МВД составляют психологический портрет убийцы.
Напомним, как писал сайт kp.ru, обезображенное до неузнаваемости тело 30-летней Виктории Мариновой, которая последние годы работала над делом о хищении из фондов Евросоюза, нашли 6 октября в парке города Русе. Судмедэксперты установили, что женщину били по голове и душили. Кроме того, она была изнасилована.
По словам болгарского премьера Бойко Борисова, это убийство расследуют лучшие криминалисты страны, получено большое количество образцов ДНК преступника, и его задержание – лишь вопрос времени.