В тушении склада боеприпасов на Украине задействованы пожарные танки

СЕГОДНЯ 10:43 2018-10-09T10:43:03+03:00

Дым после взрыва на складе в Черниговской области Фото: REUTERS

В связи с ЧП были эвакуированы более 10 тыс. человек

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К складу боеприпасов в Черниговской области на Украине, где ранее произошел взрыв, направили четрыре танка для предотвращения огня. Об этом сообщил Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook.

Мощный пожар образовался на складе боеприпасов в ночь на вторник, 9 октября. ЧП возникло примерно в 3:30 по мск в городе Ичня. Огонь затронул склады 6-го арсенала Командования сил поддержки ВСУ части А1479.

Как сообщили в Генштабе, один пожарный танк ГПМ-54 уже прибыл на место для устранения последствий происшествия. Также задействованы одна автоцистерна на базе автомобиля «КамАЗ» и две автоцистерны на базе автомобиля «МАЗ».

Сообщается, что около 10 тыс. человек были эвакуированы. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет. О масштабе материального ущерба пока не сообщается.

В связи происшествием президент Украины Петр Порошенко вызвал представителей силовых структур для доклада по ситуации со взрывом.