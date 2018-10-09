В тушении склада боеприпасов на Украине задействованы пожарные танки
К складу боеприпасов в Черниговской области на Украине, где ранее произошел взрыв, направили четрыре танка для предотвращения огня. Об этом сообщил Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook.
Мощный пожар образовался на складе боеприпасов в ночь на вторник, 9 октября. ЧП возникло примерно в 3:30 по мск в городе Ичня. Огонь затронул склады 6-го арсенала Командования сил поддержки ВСУ части А1479.
Как сообщили в Генштабе, один пожарный танк ГПМ-54 уже прибыл на место для устранения последствий происшествия. Также задействованы одна автоцистерна на базе автомобиля «КамАЗ» и две автоцистерны на базе автомобиля «МАЗ».
Сообщается, что около 10 тыс. человек были эвакуированы. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет. О масштабе материального ущерба пока не сообщается.
В связи происшествием президент Украины Петр Порошенко вызвал представителей силовых структур для доклада по ситуации со взрывом.
Взрывы на складе боеприпасов в Черниговской области.