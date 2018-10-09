2018-10-09T12:20:26+03:00
В мире

Ураган "Майкл" унес жизнь 13 человек в Центральной Америке

Стихия обрушилась на Гондурас, Никарагуа и Сальвадор
Сакина НУРИЕВА
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Ураган "Майкл" у берегов Кубы.Ураган "Майкл" у берегов Кубы.Фото: REUTERS
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В результате усиления урагана "Майкл", который настиг в понедельник берегов Сальвадора, Никарагуа и Гондураса, погибли 13 человек. Об этом сообщает издание RTVE со ссылкой на службы по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Согласно информации, шесть человек погибли в Гондурасе, четыре в Никарагуа и три в Сальвадоре из-за обрушения крыш домов и мощных ливней впоследствии наводнения. Спасательные службы также ведут операции по поиску ребенка, которого унесло течением реки в Гватемале.

Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил, что максимальная сила ветра во вторник составила 150 км/ч.

В настоящий момент "Майкл" достиг Кубы и движется по направлению к США. В связи с приближением урагана губернатор Флориды Рик Скотт еще два дня назад объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в 26 округах штата.

Ураган "Майкл" над Мексиканским заливом Фото: REUTERS

Ураган "Майкл" над Мексиканским заливомФото: REUTERS

Фото: REUTERS

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