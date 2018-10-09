Пожару на складе в Черниговской области предшествовали четыре взрыва

СЕГОДНЯ 13:26 2018-10-09T13:27:01+03:00

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины считают, что причиной пожара на складе в Черниговской области могла быть диверсия

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Пожар на складе в Черниговской области разгорелся после того, как на территории военного объекта прогремели четыре взрыва. Такое заявление сделал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко.

"Наиболее вероятная версия - диверсия", - подчеркнул представитель военного ведомства.

Он добавил, что в настоящий момент интенсивность взрывов на территории военного склада значительно сократилась и составляет менее одного хлопка в три секунды. Между тем, огонь продолжает бушевать на 10-ой части всей технической территории арсенала. Всего пламенем охвачено пять складов.

По словам Тимошенко, незадолго до инцидента значительная часть хранящихся на данном объекте боеприпасов была вывезена. Речь идет о примерно 50% от первоначального объема. При этом замглавы Генштаба опроверг данные, представленные ранее Государственной службой по вопросам чрезвычайных ситуаций, согласно которым на арсенале находилось 88 тысяч боеприпасов, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, пожар на складе в Ичнянском районе начался этой ночью 9 октября. В результате спасательным службам пришлось экстренно эвакуировать местных жителей из зоны возможного поражения. За несколько часов из 30 населенных пунктов было вывезено более 12 тысяч человек. Воздушное пространство в радиусе 20 км от места ЧП закрыли, движение транспорта также приостановлено.