"Краснодар" объявил о желании разорвать контракт с Павлом Мамаевым

СЕГОДНЯ 13:38 2018-10-09T13:38:54+03:00

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Один из двух фигурантов громкого дела о драке в центре Москвы, полузащитник Павел Мамаев, будет подвергнут жестоким санкциям со стороны своего клуба - ФК "Краснодар". Команда выпустила специальное заявление по этому поводу.

- Первое, что мы можем сделать, это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой, - говорится в заявлении команды.

При этом, в "Краснодаре" готовы пойти и на самые жесткие меры, вплоть до разрыва контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Для этого сейчас прорабатываются все возможные варианты развития событий и ведутся консультации.

Павел Мамаев играет за "Краснодар" с 2013 года. До этого выступал с 2007 по 2013 годы за ЦСКА, а с 2004 по 2007 годы играл за московское "Торпедо". В сборной России не играет с чемпионата Европы 2016.