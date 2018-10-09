2018-10-09T13:38:54+03:00
Спорт

"Краснодар" объявил о желании разорвать контракт с Павлом Мамаевым

Футболист стал соучастником громкого скандала с дракой в центре Москвы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments9
Павел Мамаев со своей женой Аланой.Павел Мамаев со своей женой Аланой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Один из двух фигурантов громкого дела о драке в центре Москвы, полузащитник Павел Мамаев, будет подвергнут жестоким санкциям со стороны своего клуба - ФК "Краснодар". Команда выпустила специальное заявление по этому поводу.

- Первое, что мы можем сделать, это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой, - говорится в заявлении команды.

При этом, в "Краснодаре" готовы пойти и на самые жесткие меры, вплоть до разрыва контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Для этого сейчас прорабатываются все возможные варианты развития событий и ведутся консультации.

Павел Мамаев играет за "Краснодар" с 2013 года. До этого выступал с 2007 по 2013 годы за ЦСКА, а с 2004 по 2007 годы играл за московское "Торпедо". В сборной России не играет с чемпионата Европы 2016.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бортников: ФСБ предотвратила шесть терактов на Северном Кавказе с начала года
Отец Нурмагомедова простил Конора Макгрегора
В Болгарии задержали подозреваемого в убийстве журналистки
Футболисты Кокорин и Мамаев задержаны в Москве
Володин предложил усиливать интеграцию в Евразии
Украинские военные провели учения у берегов Азовского моря
"Неприятные видеокадры": Песков прокомментировал скандал с Кокориным и Мамаевым
ФНС получит больше сведений о деньгах россиян в банках
Константинопольский патриархат открыл новое заседание в Стамбуле
Турецкие военные были обстреляны со стороны Ирака: погиб один человек
Пожару на складе в Черниговской области предшествовали четыре взрыва
Появилось видео избиения Кокориным и Мамаевым водителя ведущей Первого канала
Глава UFC назвал сумму, на которую будет оштрафован Нурмагомедов
ОЗХО поблагодарила Нидерланды за предотвращение кибератаки
Пожар на военных складах в Черниговской области: к медикам обратились больше 60 человек
Украинский генерал заявил, что Москва будет пытаться привести к власти в Киеве пророссийские силы
Ураган "Майкл" унес жизнь 13 человек в Центральной Америке