Польша пересчитает сумму репараций от Германии

СЕГОДНЯ 17:19 2018-10-09T17:19:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Польша пересмотрит сумму ущерба, нанесенного Германией во время Второй Мировой войны, и предъявит новые претензии по репарациям. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик в эфире радиостанции RMF FM.

Мулярчик заявил, что в данный момент продолжается работа над отчетом о военных потерях. По словам глава парламентского комитета, отчет, сделанный после 1947 году, оценивал потери Польши почти в 50 миллиардов долларов, что в переводе на современный курс составляет 850 миллиардов долларов.

Однак, как указал Мулярчик, это сумма выходит из старого отчета о военных действиях.

"Мы сегодня должны применить новые методы подсчета", — уточнил глава комитета.

Кроме того Мулярчик высказал мнение о том, что Берлин на протяжении 70 лет «прячет голову в песок» в вопросе репараций. В августе текущего года министр национальной обороны республики Антоний Мачеревич заявил, что отказ от выплат Герамние репараций Польше под давлением СССР не был задокументирован.

В июле Аркадиуш Мулярчик призвал Сейм Польши создать отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией.