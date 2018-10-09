2018-10-09T17:19:49+03:00
В мире

Польша пересчитает сумму репараций от Германии

Варшава призвала Берлин выплатить репарации на сумму 850 миллиардов долларов
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Польский министр заявил, что Германия "прячет голову в песок".Польский министр заявил, что Германия "прячет голову в песок".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Польша пересмотрит сумму ущерба, нанесенного Германией во время Второй Мировой войны, и предъявит новые претензии по репарациям. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик в эфире радиостанции RMF FM.

Мулярчик заявил, что в данный момент продолжается работа над отчетом о военных потерях. По словам глава парламентского комитета, отчет, сделанный после 1947 году, оценивал потери Польши почти в 50 миллиардов долларов, что в переводе на современный курс составляет 850 миллиардов долларов.

Однак, как указал Мулярчик, это сумма выходит из старого отчета о военных действиях.

"Мы сегодня должны применить новые методы подсчета", — уточнил глава комитета.

Кроме того Мулярчик высказал мнение о том, что Берлин на протяжении 70 лет «прячет голову в песок» в вопросе репараций. В августе текущего года министр национальной обороны республики Антоний Мачеревич заявил, что отказ от выплат Герамние репараций Польше под давлением СССР не был задокументирован.

В июле Аркадиуш Мулярчик призвал Сейм Польши создать отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Словакии выступили против антироссийских санкций
«Как на театральной сцене»: в ПАСЕ упрекнули украинского депутата за выступление в резиновых перчатках
В Госдуме рекомендовали прописать в законе категории иностранцев, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства
Постпред США при ООН Никки Хейли уходит в отставку
Глава NASA: Вне Земли может существовать жизнь
Глава NASA: отношения между Россией и США в космосе великолепны
Воссоединение друзей: хозяин нашел своего потерянного пса спустя три года
Замглавы МИД РФ: Россия готова к кибератакам со стороны Запада
"Надеюсь, что на этих ушлепков не равняется страна". Дмитрий Губерниев прокомментировал скандал вокруг Мамаева и Кокорина
В Польше вандалы осквернили могилы советских солдат
Минздрав пообещал заблокировать идею с продажей пива на стадионах
Чтобы погасить кредиты россияне берут в долг в микрозаймах
Верховный суд Франции суд обязал Абрамовича доплатить 1,2 миллиона евро налогов
Организаторов митингов будут штрафовать на 100 тысяч за нарушения
"Зачем кровожадность?": Жириновский вступился за Кокорина и Мамаева
СПЧ при президенте РФ проверит информацию о прекращении голодовки Сенцовым
"История станет уроком для них. Заставит задуматься". Эксперт прокомментировал будущее Павла Мамаева, с которым хочет разорвать контракт "Краснодар"
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило две тысячи
Украинцев с венгерскими паспортами начали заносить в базу данных "Миротворца"
Лавров приветствовал указ Башара Асада об амнистии для дезертиров
Путин 12 октября проведет в Могилеве переговоры с Лукашенко
В Армении задержан один из крупнейших предпринимателей страны
В Госдуме выступили за ограничение Wi-Fi в школах и детсадах
В Кремле отказались комментировать условия поставки Сирии комплексов С-300
Евросоюз призвал Россию раскрыть программу "Новичка" в ОЗХО
Генпрокуратура возбудила уголовное дело против института спецстроительства Минобороны РФ