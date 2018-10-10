2018-10-10T03:44:47+03:00
В мире

Момент убийства «Мисс Ирака – 2015» Тары Фарес зафиксировали видеокамеры

По версии полиции, 22-летнюю иракскую модель застрелил фанатик-исламист [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«Мисс Ирака – 2015» Тара Фарес«Мисс Ирака – 2015» Тара ФаресФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В распоряжении багдадской полиции оказались записи камер уличного видеонаблюдения, на которых запечатлен момент убийства известной в стране модели, обладательницы титула «Мисс Ирака – 2015» Тары Фарес.

На кадрах видно, что убийц было двое. Мужчина выстрелил в девушку, которая находилась за рулем машины, бегом вернулся к поджидавшему го на мотоцикле сообщнику, они скрылись с места преступления. Автомобиль Тары Фарес еще некоторое время катится по переулку.

Момент убийства иракской модели Тары Фарес.

По версии следствия, иракскую королеву красоты и звезду Instagram, которая вела «западный» образ жизни, убили исламисты, сообщает The Sun.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Тару Фарес застрелили в столичном районе Кам-Сара. Девушку с тремя огнестрельными ранениями доставили в больницу, но медикам не удалось спасти ее жизнь, и позже красавица скончалась.

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Тара Фарес пользовалась большой популярностью у пользователей Instagram
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Полиция Ирака начала расследование этого громкого убийства. По мнению местной прессы, мотивом для преступления послужила именно популярность Тары Фарес, которая выкладывала в социальных сетях довольно откровенные фотографии. Многие ее публикации вызывали негодование в иракском обществе.

После победы в конкурсе красоты «Мисс Ирака» стала лицом модных брендов. Отмечается, что модель жила в столице Иракского Курдистана, городе Эрбиль, но часто ездила в Багдад.

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