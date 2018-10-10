2018-10-10T04:55:17+03:00
В мире

Иванка Трамп отказалась заменить Никки Хейли в ООН

Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Дочь и советник президента США Иванка ТрампДочь и советник президента США Иванка ТрампФото: REUTERS
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Дочь и советник президента США Иванка Трамп прокомментировала слухи о том, что ее отец Дональд Трамп может ее назначить американским поспредом в ООН вместо ушедшей в отставку Никки Хейли.

«Для меня большая честь работать в Белом доме вместе со многими замечательными коллегами, и я знаю, что президент выдвинет замечательного кандидата на замену послу Хейли», - написала она на своей странице в Twitter.

«Этой заменой буду не я», - добавила Иванка.

Между тем, глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что назовет имя нового постпреда США при ООН через две-три недели. В качестве возможного кандидата на эту должность, как ранее писал сайт kp.ru, рассматривается бывшая помощница американского лидера Дина Пауэлл. В американской администрации она занимала должности советника по экономическим инициативам и заместителя помощника президента по вопросам стратегии.

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