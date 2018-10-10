В США решили заняться производством копий российского оружия

СЕГОДНЯ 07:02 2018-10-10T07:28:56+03:00

По данным NI, командование американского спецназа предложило гранты компаниям, которые способны воспроизвести некоторые образцы

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В Соединенных Штатах хотят запустить производство копий некоторых образцов российского оружия для спецназа американской армии, сообщает издание The National Interest.

По его данным, командование специальных операций США уже даже предложило гранты компаниям, которые способны произвести копии модернизированного пулемета Калашникова и крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес».

Отмечается, что местные оружейники должны не только «раскрыть технологию» и снять кальку с российских пулеметов, но «улучшить» их. Причем потенциальные производители должны самостоятельно раздобыть чертежи оружия, нужные детали и материалы.

Главное условие: мастерить «Калаши» и «Утесы» должны только граждане сША и строго на территории Штатов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее эксперты National Interest сравнили возможности российского истребителя Су-35 и его американских оппонентов пятого поколения F-22 и F-35, спроектированных по стелс-технологии.

Авторы материала «Все причины, почему Америка должна бояться Су-35» уверены, что российский истребитель не уступает любым одноклассникам четвертого поколения, в частности истребителям F-15s, «Еврофайтер» и «Рафаль».