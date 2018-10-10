Россия, Китай и КНДР поддержали переговоры по Корейскому полуострову

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-10T11:22:38+03:00

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Во время встречи в Москве заместители министров иностранных дел России, Китая и Северной Кореи поддержали проведение переговоров между КНДР, Южной Кореей и США.

Встреча замглавы МИД РФ Игоря Моргулова и его коллег из Китая и КНДР Кун Сюанью и Цой Сон Хи прошли 9 октября в Москве. Главной темой заседания была ситуация на Корейском полуострове.

"Стороны были едины во мнении о безальтернативности мирного политико-дипломатического урегулирования всего комплекса проблем Корейского полуострова. Дана высокая оценка усилиям вовлеченных стран по продвижению диалога в интересах такого урегулирования. Выражена поддержка проведению переговоров между КНДР и США, КНДР и Республикой Корея с целью снятия взаимных озабоченностей и нормализации отношений", — сообщило Министерство иностранных дел России.

Напомним, ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду, что предстоящий саммит США-КНДР станут решающими факторами в денуклеаризации Корейского полуострова.