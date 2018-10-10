Лавров не исключил, что сроки работы в сирийском Идлибе могут увеличиться

СЕГОДНЯ 14:19 2018-10-10T14:20:06+03:00

Между тем глава МИД РФ заверил, что договоренности по демилитаризованной зоне выполняются

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в среду, 10 октября, на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Андорры Марией Убах, заявил, что договоренности, достигнутые президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб выполняются.

При этом руководитель российского внешнеполитического ведомства не исключил, что сроки формирования демилитаризованной зоны могут увеличиться. Однако, как считает Лавров, главное, что в настоящее время уже активно идут работы по реализации соглашения.

«Пятнадцатого октября истекает срок, когда должны уже быть эти демилитаризованные зоны полностью функциональны. День-два не играют никакой роли. В любом случае, важнее качество этих работ, и главное, что они идут, и мы эту работу турецких партнеров активно поддерживаем», - цитирует главу МИД РФ РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 сентября в Сочи прошли переговоры Путина и Эрдогана. В частности, в ходе этой встрече лидеры двух стран договорились создать в Идлибе к 15 октября демилитаризированную зону вдоль линии контакта вооруженной оппозиции с правительственными войсками.