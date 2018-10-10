2018-10-10T17:00:40+03:00
Общество

Мамаев явился на допрос в московскую полицию

В настоящее время с ним работают следователи [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Футболисты Кокорин и МамаевФутболисты Кокорин и МамаевФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В среду, 10 октября, футболист «Краснодара» Павел Мамаев, ставший фигурантом уголовного дела о хулиганстве, пришел в Главное управление МВД России по Москве.

Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды», спортсмен зашел через вход, который в стороне от журналистов. Причем в полиции уже подтвердили, что Мамаев явился на допрос.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду стало известно, что в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева заведено уголовное дело о хулиганстве. Поводом для этого стала драка в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве. Там 8 октября футболисты устроили потасовку, в результате которой пострадал директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак.

Стоит отметить, что ранее полиция предложила спортсменам добровольно явиться на допрос до 18:00 мск среды.

Видео из кафе, где Кокорин и Мамаев подрались с людьми.

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