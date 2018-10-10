Глава ФБР обвинил китайских хакеров в попытках присвоения идей США
В ходе слушаний в комитете Сената США по внутренней безопасности директор ФБР Кристофер Рей заявил, что иностранные государства прибегают к хакерским атакам и экономическому шпионажу для заполучения секретной информации о торговых операциях, идеях и инновациях, которые принадлежат Соединенным Штатам.
Рей заявил, что другие страны, в оcобенности Китай, представляют для США "серьезную угрозу".
"Они используют с каждым разом расширяющийся набор нетрадиционных методов для достижения своих целей, таких как внедрение в компьютерные сети, угрозы для иностранных инвестиция, операций получения корпоративного контроля и цепей поставок. Угроза экономического шпионажа затрагивает компании во всех регионах и во всех секторах экономики США", - цитирует директора ФБР ТАСС.
Кроме того, Рэй отметил, что Китай - не единственное государство, которое стремится украсть американские идеи и инновации.
"В марте обвинения были предъявлены девяти хакерам, которых поддерживало иностранное государство в лице Ирана", - констатировал Кристофер Рей.
Напомним, ранее США обвинили «русских ГРУшников» в кибератаках на ОЗХО.