Глава ФБР обвинил китайских хакеров в попытках присвоения идей США

СЕГОДНЯ 17:17 2018-10-10T17:18:10+03:00

Директор ФБР заявил, что другие страны, в особенности Китай представляют для США "Серьезную угрозу". Фото: REUTERS

Рэй заявил, что существуют другие страны, помимо Китая, которые стремятся украсть американские идеи и инновации

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В ходе слушаний в комитете Сената США по внутренней безопасности директор ФБР Кристофер Рей заявил, что иностранные государства прибегают к хакерским атакам и экономическому шпионажу для заполучения секретной информации о торговых операциях, идеях и инновациях, которые принадлежат Соединенным Штатам.

Рей заявил, что другие страны, в оcобенности Китай, представляют для США "серьезную угрозу".

"Они используют с каждым разом расширяющийся набор нетрадиционных методов для достижения своих целей, таких как внедрение в компьютерные сети, угрозы для иностранных инвестиция, операций получения корпоративного контроля и цепей поставок. Угроза экономического шпионажа затрагивает компании во всех регионах и во всех секторах экономики США", - цитирует директора ФБР ТАСС.

Кроме того, Рэй отметил, что Китай - не единственное государство, которое стремится украсть американские идеи и инновации.

"В марте обвинения были предъявлены девяти хакерам, которых поддерживало иностранное государство в лице Ирана", - констатировал Кристофер Рей.

Напомним, ранее США обвинили «русских ГРУшников» в кибератаках на ОЗХО.