2018-10-10T18:37:10+03:00
В мире

Лукашенко исключил возможность вступления Белоруссии в состав России

При этом президент республики подчеркнул, что жители его страны видят в РФ близкого союзника
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Белоруссии Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр ЛукашенкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в среду, 10 октября, в Минске на переговорах с российским послом в республике Михаилом Бабичем, исключил возможность вхождения своей страны в состав РФ.

«Мы суверенная и независимая страна <...> В XXI веке говорить <...> об инкорпорации, включении Белоруссии в состав России просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России (Владимира Путина) этого не слышал», - приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

При этом, как заметил политик, жители его страны видят в РФ близкого союзника, готового всегда прийти на помощь. «Тем же мы будем отвечать и Российской Федерации», - пообещал белорусский лидер.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Лукашенко уже не раз говорил о том, что Москву и Минск связывают общая история и тесные двусторонние отношения. А в августе он заявил, что Россия и Белоруссия стали друг для друга «ангелами-хранителями».

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