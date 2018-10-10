2018-10-10T19:24:50+03:00
Общество

Адвокат Кокорина заявил, что футболист просто не успел приехать на допрос

Ранее в отношении спортсмена было возбуждено уголовное дело о хулиганстве [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Александр Кокорин и Павел МамаевАлександр Кокорин и Павел МамаевФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Адвокат футболиста Александра Кокорина, который после драки в московском кафе стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, объяснил, почему его клиент в среду, 10 октября, не явился на допрос.

По словам юриста, они со спортсменом просто не успели приехать на беседу со следователями. Также защитник заверил, что следственные действия с Кокориным запланированы на четверг, 11 октября.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду в отношении Кокорина и его товарища Павла Мамаева было заведено уголовное дело о хулиганстве. По данным правоохранителей, 8 октября футболисты сначала устроили драку с водителем одной из ведущих Первого канала на парковке, расположенной на 2-й Бресткой улице в Москве, а потом избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина в столичном кафе.

При этом в среду полиция предложила футболистам добровольно явиться на допрос до 18:00 мск. Вскоре после этого появилась информация о том, что Павел Мамаев в отличие от своего коллеги пришел в Главное управление МВД России по Москве.

Видео из кафе, где Кокорин и Мамаев подрались с людьми.

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