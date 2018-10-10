Адвокат Кокорина заявил, что футболист просто не успел приехать на допрос
Адвокат футболиста Александра Кокорина, который после драки в московском кафе стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, объяснил, почему его клиент в среду, 10 октября, не явился на допрос.
По словам юриста, они со спортсменом просто не успели приехать на беседу со следователями. Также защитник заверил, что следственные действия с Кокориным запланированы на четверг, 11 октября.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду в отношении Кокорина и его товарища Павла Мамаева было заведено уголовное дело о хулиганстве. По данным правоохранителей, 8 октября футболисты сначала устроили драку с водителем одной из ведущих Первого канала на парковке, расположенной на 2-й Бресткой улице в Москве, а потом избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина в столичном кафе.
При этом в среду полиция предложила футболистам добровольно явиться на допрос до 18:00 мск. Вскоре после этого появилась информация о том, что Павел Мамаев в отличие от своего коллеги пришел в Главное управление МВД России по Москве.
Видео из кафе, где Кокорин и Мамаев подрались с людьми.
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