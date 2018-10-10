2018-10-10T22:11:19+03:00
Происшествия

Ураган «Майкл» обрушился на американский штат Флорида

Максимальная скорость ветра в зоне стихии достигает 250 километров в час
Дарья ИВАШКИНА
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Ураган «Майкл» обрушился на американский штат ФлоридаУраган «Майкл» обрушился на американский штат ФлоридаФото: REUTERS
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В среду, 10 октября, ураган «Майкл» достиг побережья американского штата Флорида. С собой он принес сильный ветер и проливные дожди. Максимальная скорость ветра в зоне стихии достигает 250 километров в час.

Причем ураган продолжает усиливаться: синоптики не исключают, что в ближайшее время ему может быть присвоен пятый - наивысший - уровень опасности.

«"Майкл" усиливается, обрушиваясь на побережье рядом с городом Мексико-Бич во Флориде», - говорится в сообщении Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в связи с приближением стихии власти Флориды объявили режим чрезвычайной ситуации в 26-ти из 67 округов штата. Режим ЧС также был введен в штатах Алабама и Джорджия. Кстати, предварительно ущерб от урагана «Майкл» оценивается в 16 миллиардов долларов.

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