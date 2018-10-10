2018-10-10T22:29:52+03:00
Общество

Следствие запретило потерпевшим комментировать дело о драке с участием футболистов

С директора департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина взяли подписку о неразглашении тайны предварительного следствия [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: Егор Алеев/ТАССАлександр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Следствие запретило потерпевшим комментировать дело о драке с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как заявил адвокат пострадавших Геннадий Удунян, с его клиентов - директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина - взяли подписку о неразглашении тайны предварительного следствия.

«С нас взята подписка о неразглашении (тайны предварительного следствия)», - сказал юрист ТАСС. При этом от дальнейших комментариев он отказался.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду полиция возбудила в отношении Кокорина и Мамаева уголовное дело о хулиганстве. Поводом стала устроенная футболистами драка в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве, в результате которой пострадал Денис Пак и попытавшийся успокоить спортсменов Гайсин.

В среду оба подозреваемых явились в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве на допрос. После же беседы со следователями Кокорина и Мамаева задержали на 48 часов.

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании".Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской Кофемании

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