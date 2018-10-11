2018-10-11T07:29:42+03:00
Умные вещи

Всемирный сбой в работе интернета ожидается 11 октября

Корпорация ICANN проведет первое за последние восемь лет обновление ключей для защиты доменных имен
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пользователей предупредили о сбоях в работе интернета 11 октябряПользователей предупредили о сбоях в работе интернета 11 октябряФото: Анастасия ОСИПОВА
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Интернет-пользователи по всему миру готовятся к тому, что в четверг, 11 октября, может произойти глобальный сбой в работе интернета. Это связано с тем, что корпорация по присвоению имен и номеров (ICANN) впервые с 2010 года проведет замену криптографических ключей, защищающих доменные имена (DNS).

Такая необходимость возникла после того, как специалисты обнаружили уязвимость в системе преобразования текстового имени ресурса в числовой адрес. К возникающему в результате этой операции соединению могут подключиться злоумышленники, которые просто перехватывают запрос компьютера и направляются его на свой сайт. Новое расширение DNS Security Extensions устраняет данную утечку.

Обновление ключей должно было состояться еще в прошлом году, но тогда многие операторы были просто не готовы к его проведению. Речь идет о клиентской базе общей численностью порядка 750 млн человек. В ICANN уверяют, что вся процедура пройдет бесперебойно, а процент пользователей, у которых все же могут возникнуть проблемы с интернетом, довольно мал. Более того, если какие-то операторы, работающие с DNS, решили не обновлять систему, процесс установки нововведения их никак не затронет.

Между тем, начало процедуры запланировано на 19:00 по мск.

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев выразил уверенность в том, что даже в случае возникновения неполадок российские операторы смогут быстро их устранить, передает ТАСС.

Между тем, эксперты придерживаются несколько другого мнения. Они считают, что временные проблемы с интернетом затронут четверть пользователей по всему миру. Так, на некоторых компьютерах и гаджетах не будут открываться сайты, у других замедлится скорость интернета, а в худшем случае связь вовсе пропадет, передает сайт kp.ru.

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