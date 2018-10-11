2018-10-11T09:45:47+03:00
Политика

"Будешь горько жалеть": Кадыров приказал опозорившему его чеченцу прибыть в Грозный

Главу республики возмутило видео, на котором мужчина с криками "Ахмат-сила" кидает в пассажиров московского автобуса банку из-под напитка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Чечни Рамзан КадыровГлава Чечни Рамзан КадыровФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Глава Чечни Рамзан Кадыров напрямую обратился к опозорившему его земляку, который с криками "Ахмат-сила" кинул банку из-под напитка в пассажиров одного из московских автобусов. Лидер республики призвал этого человека немедленно явиться в Грозный, пообещав, что иначе он "будет горько жалеть".

"Меня трудно разозлить и вывести из себя. Но сегодня моему возмущению нет предела", - подчеркнул Кадыров.

Он рассказал, что узнал о случившемся из видеоролика, который ему прислали в социальных сетях, и тут же публично извинился перед молодыми людьми, ставшими "жертвами" агрессии. По словам политика, автор ролика не может считаться настоящим представителем чеченского народа и его традиций, а потому его действия получат "жесткую и надлежащую оценку".

"Я обращаюсь к тому, кто своим бессовестным поведением бросил тень на весь наш народ! Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут!", - написал Кадыров у себя на странице во Вконтакте.

Он подчеркнул, что у виновника инцидента есть всего несколько часов, чтобы отозваться.

Стоит отметить, что глава республики довольно пристально следит за тем, как и чем живут его земляки. Так, например, летом прошлого года Кадыров обратил внимание на возмутительную ситуацию с проверкой паспортов у проживающих в Воронеже чеченок, передает сайт kp.ru.

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