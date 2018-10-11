2018-10-11T09:15:47+03:00
В мире

Россиян предупредили о вспышке гепатита А в США

Роспотребнадзор просит учитывать эту информацию при планировании поездок
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Роспотребнадзор просит учитывать эту информацию при планировании поездок, обратив особое внимание на целесообразность вакцинации против гепатита АРоспотребнадзор просит учитывать эту информацию при планировании поездок, обратив особое внимание на целесообразность вакцинации против гепатита АФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Соединенных Штатах зафиксирована вспышка вирусного гепатита А, сообщает Роспотребнадзор и просит российских путешественников учитывать эту информацию, собираясь в поездки.

Рост заболеваемости вирусным гепатитом А с начала августа регистрируется в штатах Кентукки и Западная Вирджиния, уточняет ведомство со ссылкой на данные Центра по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC). Отмечается, что гепатит распространяется «среди лиц без определенного места жительства и лиц, употребляющих наркотики».

«Каждую неделю управления здравоохранения этих штатов сообщают о регистрации около 50 новых случаев заболеваний. На 28 сентября с.г. в Кентукки было зарегистрировано 1851, а в Западной Вирджинии – 1395 случаев инфекции», - уведомляет Роспотребнадзор.

Ведомство просит не только обратить внимание на эту информацию при планировании поездок, но и подумать о целесообразности вакцинации против гепатита А.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, на прошлой неделе россиян предупредили о вспышке легионеллеза на северо-западе Италии.

СПРАВКА «КП»

Словом «гепатит» называют целый ряд воспалительных заболеваний печени. Далеко не всегда это заболевание вызывается вирусами, хотя вирусный гепатит — один из самых распространенных. Привести к развитию заболевания могут и другие причины. Чем бы ни был вызван гепатит, разрушения, произведенные им, практически всегда одинаковы — клетки печени перестают выполнять свои функции и гибнут. Различают несколько форм вирусного гепатита — A, B, C, D, E и G.

А, В, D и Е проявляются относительно одинаково — диарея, тошнота и рвота, нарастающая слабость, боль в области желудка и правого подреберья, пожелтение кожных покровов и белков глаз, увеличение печени в размерах.

Гепатиты С и G более коварны и нередко долгие годы единственным симптомом является непреходящая усталость. При выявлении заболевания основными методами диагностики являются лабораторные, то есть анализ крови.

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