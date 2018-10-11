Россиян предупредили о вспышке гепатита А в США

СЕГОДНЯ 08:57 2018-10-11T09:15:47+03:00

Роспотребнадзор просит учитывать эту информацию при планировании поездок, обратив особое внимание на целесообразность вакцинации против гепатита А Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Соединенных Штатах зафиксирована вспышка вирусного гепатита А, сообщает Роспотребнадзор и просит российских путешественников учитывать эту информацию, собираясь в поездки.

Рост заболеваемости вирусным гепатитом А с начала августа регистрируется в штатах Кентукки и Западная Вирджиния, уточняет ведомство со ссылкой на данные Центра по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC). Отмечается, что гепатит распространяется «среди лиц без определенного места жительства и лиц, употребляющих наркотики».

«Каждую неделю управления здравоохранения этих штатов сообщают о регистрации около 50 новых случаев заболеваний. На 28 сентября с.г. в Кентукки было зарегистрировано 1851, а в Западной Вирджинии – 1395 случаев инфекции», - уведомляет Роспотребнадзор.

Ведомство просит не только обратить внимание на эту информацию при планировании поездок, но и подумать о целесообразности вакцинации против гепатита А.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, на прошлой неделе россиян предупредили о вспышке легионеллеза на северо-западе Италии.

СПРАВКА «КП»

Словом «гепатит» называют целый ряд воспалительных заболеваний печени. Далеко не всегда это заболевание вызывается вирусами, хотя вирусный гепатит — один из самых распространенных. Привести к развитию заболевания могут и другие причины. Чем бы ни был вызван гепатит, разрушения, произведенные им, практически всегда одинаковы — клетки печени перестают выполнять свои функции и гибнут. Различают несколько форм вирусного гепатита — A, B, C, D, E и G.

А, В, D и Е проявляются относительно одинаково — диарея, тошнота и рвота, нарастающая слабость, боль в области желудка и правого подреберья, пожелтение кожных покровов и белков глаз, увеличение печени в размерах.

Гепатиты С и G более коварны и нередко долгие годы единственным симптомом является непреходящая усталость. При выявлении заболевания основными методами диагностики являются лабораторные, то есть анализ крови.