Украинский депутат рассказал, как Курт Волкер грозил снятием санкций с России

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-11T09:55:42+03:00

По словам Александра Вилкула, из-за этого Верховная рада проголосовала за продление закона об особом статусе Донбасса

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Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер угрожал снятием санкций с России, поэтому депутаты Верховной рады проголосовала за продление закона об особом статусе Донбасса. Как рассказал украинский депутат Александр Вилкул, об этом Волкер заявил на "непубличной" встрече с членами парламентских фракций.

"Если вы сейчас, уважаемые украинские парламентарии, даже наиболее националистически настроенные, не проголосуете за этот закон, то половина европейских стран просто снимет санкции, и соответственно, рассыплется эта конструкция", — передал словам американского дипломата Вилкул в эфире канала "112 Украина".

По его словам, некоторые представители фракций голосовали именно за то, чтобы санкции не снимали.

Напомним, в октябре 2014 года был принят закон, согласно которому неподконтрольные Киеву районы должны были получить особый статус после организации местных выборов. Но выборы так и не состоялись. Ранее Верховная рада продлила действие документа до конца следующего года. Закон подписал президент Украины Петр Порошенко.