2018-10-11T10:37:56+03:00
Политика

Япония и Россия начнут совместную хозяйственную деятельность на Курильских островах

Сотрудничество начнется с туризма и тепличного хозяйства
Сакина НУРИЕВА
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Южные Курильские острова.Южные Курильские острова.Фото: REUTERS
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В 2019 году РФ и Япония начнут осуществление совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Планируется совместная хозяйственная деятельности по двум из пяти оговоренных ранее направлений - туризму и тепличным хозяйствам. Кроме того, страны ведут консультации в сфере аквакультуры, ветроэнергетики и переработки отходов. Об этом сообщает агентство Kyodo с ссылкой на источника в японском правительстве.

В начале октября южные Курилы посетили представители деловых кругов, правительственных ведомств и органов местного самоуправления Японии. Делегация ознакомилась с объектами для осуществления возможных совместных проектов с РФ на этих территориях.

Москва и Токио считают, что налаживания сотрудничества в разных областях хозяйственной деятельности приведет к заключению мирного договора.

Однако, как отмечает японская сторона, страны пока расходятся в том, как осуществлять совместные проекты. Россия настаивает на том, что это необходимо делать в рамках ее законодательства, а Япония предлагает создать некую специальную юридическую систему на юге Курильских островов.

Напомним, ранее Япония выразила России протест из-за учебных стрельб на южных Курилах. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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