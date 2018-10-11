Израиль по ошибке выпустил ракету на границе с сектором Газа
Вооруженные силы Израиля по ошибке выпустили одну из своих противоракет в районе границы с сектором Газа на юге страны. Об этом говорится в пресс-релизе военного ведомства.
Отмечается, что причиной инцидента стало ложное срабатывание сирен воздушной тревоги, которая предупреждает местных жителей о возможных ракетных обстрелах со стороны частично признанного арабского государства Палестина.
"Комплекс "Железный купол" выпустил одну противоракету из-за ошибочного опознания цели. Никаких пусков из сектора Газа по территории Израиля не было", — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз.
Напомним, что палестинцы на протяжении многих лет пытаются добиться передачи части принадлежащих Израилю земель жителям сектора Газа. Зачастую стычки в рамках этого конфликта заканчиваются кровопролитием.
Между тем, как писал ранее сайт kp.ru, в августе этого года правительство еще одного государства, а именно Колумбии, признало независимость Палестины.