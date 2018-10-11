2018-10-11T12:56:39+03:00
Наука

Путину передадут всю необходимую информацию по инциденту с "Союзом"

Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС произошла авария носителя
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президенту России Владимиру Путину передадут все необходимые сведения по инциденту с ракетой-носителем "Союз МС-10". Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Напомним, ранее в четверг, 11 октября, произошла авария носителя на старте ракеты с космодрома Байконур. Позже в микроблоге Роскосмоса в Twitter появилось сообщение о том, что члены экипажа - россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг - приземлились в Казахстане. Руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что космонавты живы и совершили посадку.

"Разумеется, президенту будет доложен весь необходимый объем информации", — заявил Песков журналистам.

Он добавил, что руководство отрасли в настоящее время проводит расследование случившегося.

Представитель Кремля не смог ответить на вопрос, будут ли участвовать вице-премьер правительства Юрий Борисов и Рогозин на совещании президента РФ с кабмином.

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