Путину передадут всю необходимую информацию по инциденту с "Союзом"
Президенту России Владимиру Путину передадут все необходимые сведения по инциденту с ракетой-носителем "Союз МС-10". Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Напомним, ранее в четверг, 11 октября, произошла авария носителя на старте ракеты с космодрома Байконур. Позже в микроблоге Роскосмоса в Twitter появилось сообщение о том, что члены экипажа - россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг - приземлились в Казахстане. Руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что космонавты живы и совершили посадку.
"Разумеется, президенту будет доложен весь необходимый объем информации", — заявил Песков журналистам.
Он добавил, что руководство отрасли в настоящее время проводит расследование случившегося.
Представитель Кремля не смог ответить на вопрос, будут ли участвовать вице-премьер правительства Юрий Борисов и Рогозин на совещании президента РФ с кабмином.