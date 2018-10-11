В Кремле опровергли подготовку встречи Путина и Трампа в Хельсинки
В настоящий момент у Кремля нет никаких заготовок относительно новой встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, поэтому информация о предстоящих переговорах политиков в Финляндии не соответствует действительности. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это не соответствует действительности, сейчас никаких нет планов или наметок", - сказал представитель Кремля.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин и Трамп могут встретиться в начале 2019 года на полях Арктического саммита в Хельсинки. На какую именно дату назначат это мероприятие пока неизвестно, однако вероятнее всего оно состоится в День святого Валентина 14 февраля.
Стоит отметить, что первая полноформатная встреча лидеров США и России также проходила в Хельсинки в середине июля этого года.