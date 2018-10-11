2018-10-11T14:28:42+03:00
Политика

В Кремле опровергли подготовку встречи Путина и Трампа в Хельсинки

В настоящий момент никаких планов относительно организации переговоров двух лидеров нет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В настоящий момент у Кремля нет никаких заготовок относительно новой встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, поэтому информация о предстоящих переговорах политиков в Финляндии не соответствует действительности. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это не соответствует действительности, сейчас никаких нет планов или наметок", - сказал представитель Кремля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин и Трамп могут встретиться в начале 2019 года на полях Арктического саммита в Хельсинки. На какую именно дату назначат это мероприятие пока неизвестно, однако вероятнее всего оно состоится в День святого Валентина 14 февраля.

Стоит отметить, что первая полноформатная встреча лидеров США и России также проходила в Хельсинки в середине июля этого года.

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