ТАСС: Состояние членов экипажа аварийного корабля «Союз» «не вполне хорошее»

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-11T14:42:48+03:00

В ближайшее время космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга отправят в Звездный городок

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Состояние членов экипажа корабля «Союз МС-10», приземлившегося после аварийного старта с космодрома «Байконур», «не совсем хорошее».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на космодроме. Собеседник агентства не уточнил, что именно вызывает беспокойство врачей.

«В ближайшее время их отправят спецбортом на аэродром Чкаловский в Москву, а затем в Звездный городок», - отметил источник.

Ранее во время запуска корабля «Союз МС-10» к МКС произошла нештатная ситуация — корабль совершил аварийную посадку в Казахстане. Позже выяснилось, что экипаж жив и вышел на связь, спасательные службы успешно провели его эвакуацию.

Авария произошла на 121 секунде полета, на высоте 47 километров. По предварительным данным, ее причиной стали проблемы с отстыковкой первой ступени ракеты-носителя. Корабль отделился от носителя и совершил посадку, при этом члены экипажа испытали перегрузки в 10-12G.

В свою очередь в НАСА заявили, что состояние членов экипажа «Союз МС-10» хорошее и расследование инцидента продолжается.