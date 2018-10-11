Тверской суд Москвы избирает меру пресечения в отношении футболистов Кокорина и Мамаева
Обвиняемых в хулиганстве игроков «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Тверской суд Москвы, где будет принято решение об избрании в их отношении меры пресечения.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря инстанции Анастасию Дзюрко.
Прямую трансляцию с заседания об избрании меры пресечения в отношении Александра Кокорина читайте на сайте «КП».
Напомним, в понедельник утром игроки «Зенита» и «Краснодара» Кокорин и Мамаев поучаствовали сразу в двух потасовках в центре Москвы, с группой молодых людей избив чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.
Оба футболиста были задержаны на 48 часов после допроса в Главном следственном управлени московской полиции. Отметим, что статья УК РФ «Хулиганство» предполагает до пяти лет лишения свободы в качестве максимального наказания.
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