2018-10-11T20:31:30+03:00
Происшествия

Тверской суд Москвы избирает меру пресечения в отношении футболистов Кокорина и Мамаева

Следствие просит арестовать игроков «Зенита» и «Краснодара» на два месяца
Денис СУХОВ
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Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото: Артем Коротаев ТАССФутболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото: Артем Коротаев ТАСС
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Обвиняемых в хулиганстве игроков «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Тверской суд Москвы, где будет принято решение об избрании в их отношении меры пресечения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря инстанции Анастасию Дзюрко.

Прямую трансляцию с заседания об избрании меры пресечения в отношении Александра Кокорина читайте на сайте «КП».

Напомним, в понедельник утром игроки «Зенита» и «Краснодара» Кокорин и Мамаев поучаствовали сразу в двух потасовках в центре Москвы, с группой молодых людей избив чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Оба футболиста были задержаны на 48 часов после допроса в Главном следственном управлени московской полиции. Отметим, что статья УК РФ «Хулиганство» предполагает до пяти лет лишения свободы в качестве максимального наказания.

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