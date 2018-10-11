«За что я задержан? Ну как объяснить, не знаю»: опубликовано первое видео допроса Кокорина и Мамаева

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-11T13:48:02+03:00

Кокорин от видеокамеры не прячется. Глаз не отводит. Выглядит спокойным Фото: скриншот видео

Один футболист прятался от камеры под кепкой, а другой выглядел совершенно спокойным [видео]

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МВД опубликовало первое видео допроса футболистов-дебоширов. Напомним, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев накануне были задержаны как участники двух потасовок, в которых были избиты чиновник Денис Пак и водитель Виталий Соловчук. Уголовное дело заведено по статьям «Побои» (до двух лет) и «Хулиганство» (до семи).

Павел Мамаев сидит в следственном управлении за столом, закрыв лицо руками. Прячется под кепкой. Потом ещё сверху надевает капюшон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672866" frameborder="0"></iframe> МВД опубликовало первое видео с допроса Кокорина и Мамаева.

Сотрудница полиции задает стандартные вопросы. Фамилия, имя отчество. Дата рождения.

- Привлекались ли ранее к уголовной ответственности?

- Нет.

- Можете ли вы объяснить, почему задержаны на данный момент?

Долгая пауза.

- По подозрению в связи со статьей 213 часть 2 («Хулиганство, совершенное группой лиц», - Авт.).

Павел Мамаев сидит в следственном управлении за столом, закрыв лицо руками. Прячется под кепкойФото: скриншот видео

- Признаёте ли вы свою причастность к произошедшим инцидентам?

- Это интервью? - спрашивает Мамаев.

- Нет, это ведомственная съемка.

После паузы футболист говорит:

- Отказываюсь отвечать на вопрос...

Кокорин, в отличие от товарища, от видеокамеры под кепкой и капюшоном не прячется. Глаз не отводит. Выглядит спокойным.

- За что задержан? Ну как объяснить, не знаю... По подозрению в нанесении тяжких двум гражданам.

Ранее в пресс-службе московской полиции сообщили, что сегодня в течении дня проведут несколько очных ставок Мамаева и Кокорина со свидетелями и другими участниками драк на тротуаре 2-й Брестской улицы и в кофейне на Большой Никитской.

- Не исключено, что уже сегодня список задержанных по этому делу увеличится, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Завтра следователь выйдет в суд с ходатайством об аресте двух футболистов.

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании". Источник: Breaking Mash

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