В NASA допустили, что из-за аварии с кораблем «Союз МС-10» МКС может остаться без экипажа
В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не исключают, что из-за неудачного запуска пилотируемого корабля «Союз МС-10» Международная космическая станция может остаться без экипажа.
Об этом сообщил менеджер NASA по программе МКС Кенни Тодд на брифинге для журналистов.
Он напомнил, в настоящее время на орбите находятся российский космонавт Сергей Прокопьев, а также астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герс. Предполагается, что они вернутся на Землю в середине декабря. По словам Тодда, полетный ресурс «Союза», на котором должен вернуться экипаж МКС, составляет около 200 дней и истекает в январе.
«Мы должны рассмотреть имеющиеся возможности, чтобы не пришлось оставлять станцию без экипажа», - отметил представитель NASA.
При этом Тодд подчеркнул, что в NASA всегда готовы к тому, что станция будет функционировать без экипажа. По его словам, МКС может находиться в таком режиме продолжительное время.
Также Тодд добавил, что в настоящее время экипаж МКС не испытывает недостатка в припасах и продуктах питания.
Ранее в четверг во время запуска к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-10» произошла нештатная ситуация с ракетой-носителем «Союз ФГ».
Корабль аварийно отделился от ракеты и совершил благополучную посадку в степях Казахстана. Состояние экипажа — космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга — не вызывает опасений.
По предварительным данным, причиной аварии могли стать проблемы с отстыковкой первой ступени. До окончания расследования пуски пилотируемых кораблей типа «Союз» приостановлены.