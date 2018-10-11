СЕГОДНЯ 22:43 2018-10-11T22:43:48+03:00

В NASA допустили, что из-за аварии с кораблем «Союз МС-10» МКС может остаться без экипажа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работающие на станции космонавты и астронавты должны вернуться на Землю в декабре

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В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не исключают, что из-за неудачного запуска пилотируемого корабля «Союз МС-10» Международная космическая станция может остаться без экипажа.

Об этом сообщил менеджер NASA по программе МКС Кенни Тодд на брифинге для журналистов.

Он напомнил, в настоящее время на орбите находятся российский космонавт Сергей Прокопьев, а также астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герс. Предполагается, что они вернутся на Землю в середине декабря. По словам Тодда, полетный ресурс «Союза», на котором должен вернуться экипаж МКС, составляет около 200 дней и истекает в январе.

«Мы должны рассмотреть имеющиеся возможности, чтобы не пришлось оставлять станцию без экипажа», - отметил представитель NASA.

При этом Тодд подчеркнул, что в NASA всегда готовы к тому, что станция будет функционировать без экипажа. По его словам, МКС может находиться в таком режиме продолжительное время.

Также Тодд добавил, что в настоящее время экипаж МКС не испытывает недостатка в припасах и продуктах питания.

Ранее в четверг во время запуска к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-10» произошла нештатная ситуация с ракетой-носителем «Союз ФГ».

Корабль аварийно отделился от ракеты и совершил благополучную посадку в степях Казахстана. Состояние экипажа — космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга — не вызывает опасений.

По предварительным данным, причиной аварии могли стать проблемы с отстыковкой первой ступени. До окончания расследования пуски пилотируемых кораблей типа «Союз» приостановлены.