Минобороны: Поставка Су-57 для ВКС пройдёт по плану

СЕГОДНЯ 01:22 2018-10-12T01:22:15+03:00

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Поставка многофункциональных самолетов Су-57 пятого поколения в авиационные части воздушно-космических сил (ВКС) России пройдёт по плану Госпрограммы вооружения до 2027 года. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Он добавил, что работы по государственным испытаниям Су-57 уже идут в плановом режиме, в соответствии с графиком. Однако замминистра не назвал дату поставки самолета Министерству обороны.

Как передает пресс-служба ведомства, Криворучко провел рабочее совещание в 929-ом государственном летно-испытательном центре Минобороны РФ (ГЛИЦ) имени Чкалова. Он проверил ход государственных испытаний Су-57 и заслушал доклад по актуальным вопросам испытаний перспективных и модернизированных самолетов оперативно-тактической авиации, разработанных в ПАО "Компания "Сухой" и АО "РСК МиГ".

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. 30 июня 2018 года стало известно, что Минобороны России заключило контракт на поставку 12 истребителей Су-57. в августе прошлого года истребитель пятого поколения представили министру обороны России Сергею Шойгу.