2018-10-12T05:05:05+03:00
Экономика

Центробанк: Внешний долг России снизился на 9,8%

Международные резервы РФ составили на 5 октября 459,2 миллиарда долларов
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Внешний долг России сократился с начала 2018 годаВнешний долг России сократился с начала 2018 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

С начала 2018 года внешний долг России снизился на 9,8% и к 1 октября его сумма составила 467,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

На 1 января 2018 года внешний долг составлял 529,1 миллиарда долларов, что на 2,9% выше показателя на начало 2017 года. По данным регулятора, основная причина снижения задолженности - сокращения внешних долговых обязательств частного сектора.

Также Банк России отмечает, что международные резервы РФ на 5 октября 2018 года составили 459,2 миллиарда долларов, что на 1,9 миллиарда ниже, чем было в последних числах сентября. Это произошло в результате отрицательной переоценки.

Сайт kp.ru сообщал о том, что за первые 4 месяца текущего года внешний долг России вырос на 6,1 миллиарда долларов (то есть, на 1,2%) и к 1 апреля составил 524,9 миллиарда долларов. В ЦБ пояснили, Центробанка говорится, что «задолженность страны перед нерезидентами» увеличилась «за счет роста обязательств в рамках размещения суверенных долговых ценных бумаг и управления международными резервами страны». М

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ураган «Майкл» нанес ущерб базе ВВС США во Флориде
Федор Смолов призвал быть снисходительнее к Мамаеву и Кокорину
Порошенко заявил о победе над «московскими демонами»
Греция потребует от ФРГ репараций за преступления времен Второй мировой войны
США приветствуют продление Киевом особого статуса Донбасса
Меланья Трамп считает себя самым затравленным человеком в мире
Компания «Кэшбери» приостановила работу до 1 ноября
Минобороны: Поставка Су-57 для ВКС пройдёт по плану
В США более 800 рейсов отменили из-за шторма «Майкл»
Путин освободил Александра Ефимова от должности посла РФ в ОАЭ
СМИ сообщили о договоренности США и Турция об освобождении пастора Брансона
Прокуратура Москвы проверит на экстремизм песни Гнойного и Замая
Первый тайм матча Лиги Наций Россия - Швеция завершился вничью 0:0
«Против государства не попрешь»: Знакомая Кокорина и Мамаева отказалась прокомментировать их арест
Facebook удалил 559 страниц перед промежуточными выборами в США
В NASA допустили, что из-за аварии с кораблем «Союз МС-10» МКС может остаться без экипажа
Тверской суд арестовал Павла Мамаева на два месяца
Путин назначил врио губернаторов Башкирии и Курской области
Порошенко утвердил приветствие «Слава Украине»
В России прошли масштабные учения стратегических ядерных сил
«Прошу не лишать меня свободы»: Кокорин пообещал в суде «сделать все», чтобы заслужить прощение и загладить вину