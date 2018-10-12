Центробанк: Внешний долг России снизился на 9,8%

СЕГОДНЯ 05:04 2018-10-12T05:05:05+03:00

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С начала 2018 года внешний долг России снизился на 9,8% и к 1 октября его сумма составила 467,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

На 1 января 2018 года внешний долг составлял 529,1 миллиарда долларов, что на 2,9% выше показателя на начало 2017 года. По данным регулятора, основная причина снижения задолженности - сокращения внешних долговых обязательств частного сектора.

Также Банк России отмечает, что международные резервы РФ на 5 октября 2018 года составили 459,2 миллиарда долларов, что на 1,9 миллиарда ниже, чем было в последних числах сентября. Это произошло в результате отрицательной переоценки.

Сайт kp.ru сообщал о том, что за первые 4 месяца текущего года внешний долг России вырос на 6,1 миллиарда долларов (то есть, на 1,2%) и к 1 апреля составил 524,9 миллиарда долларов. В ЦБ пояснили, Центробанка говорится, что «задолженность страны перед нерезидентами» увеличилась «за счет роста обязательств в рамках размещения суверенных долговых ценных бумаг и управления международными резервами страны». М