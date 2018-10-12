2018-10-12T06:50:22+03:00
Москва

Погода в Москве на 12 октября 2018 года: в столице будет тепло и солнечно

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 12 октября 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
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В пятницу, 12 октября, в Москве будет тепло и солнечноВ пятницу, 12 октября, в Москве будет тепло и солнечноФото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 12 октября 2018 года. Как обещают специалисты, до конца этой недели в столице будет на четыре-пять градусов теплее, чем положено по климатической норме для середины осени. Так, в пятницу воздух в мегаполисе прогреется до +12…+14 градусов. При этом ожидается переменная облачности. Кроме того, обойдется без осадков. Ветер же будет дуть северо-западный и западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

А в ночь на субботу, 13 октября, столбики термометров опустятся до +6…+8 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Между тем в темное время суток дождей в городе также не предвидится.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, пока что солнечных дней осенью-2018 было явно больше, чем дождливых и холодных. А на этой неделе в столицу пришло «старое» бабье лето - так называют вторую волну осеннего тепла. Стоит отметить, что первая, сентябрьская, в этом году была очень щедрой.

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