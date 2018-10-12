2018-10-12T09:15:20+03:00
Звезды

Покупатель самоуничтожившейся картины Бэнкси не станет отменять сделку

Женщина уже даже переименовала работу уличного художника из «Девочки с шаром» в «Любовь в мусорном ящике» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Работа Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась после торгов аукционного дома Sotheby'sРабота Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась после торгов аукционного дома Sotheby'sФото: REUTERS
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Аукционный дом Sotheby's сообщил, что покупатель картины британского уличного художника Бэнкси «Девочка с шаром», которая самоуничтожилась после состоявшихся 5 октября торгов, не станет отменять сделку.

Как призналась сама коллекционер, когда купленная ей работа прошла через встроенный в ее раму шредер, она «испытала шок». Однако позднее она поняла, что у нее в руках оказалось «произведение, значимое для истории изобразительного искусства». Причем женщина уже даже переименовала картину: теперь она называется «Любовь в мусорном ящике».

«Когда на прошлой неделе раздался удар молотка и работа была изрезана, я поначалу испытала шок, но постепенно я начала осознавать, что в конце концов дело завершится тем, что у меня окажется произведение, значимое для истории изобразительного искусства», - приводит слова владелицы картины сайт Sotheby's.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, работа Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась после торгов аукционного дома Sotheby's, на которых ее продали за $1,4 млн. Встроенный в нижнюю часть рамы измельчитель бумаги изрезал на мелкие полоски большую часть картины.

banksybanksy
Бэнкси показал, как установил шредер в раму своей картины
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