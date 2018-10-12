«Пусть сама поживет на макарошках»: в сети возмутились словами саратовского министра о 3,5 тысячах в месяц

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-12T10:27:24+03:00

Интернет-пользователи предложили чиновнице жить на эти деньги «не один месяц, а постоянно» [видео]

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Интернет-пользователи отреагировали на слова министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой о том, что пенсионеры вполне могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

Так, юзеры предложили чиновнице жить на эти деньги «не один месяц, а постоянно». При этом они напомнили, что средства нужны не только на еду, но и на оплату коммунальных услуг.

«Ну так пусть и живет на 3,5 тысячи рублей в месяц. И не один месяц, а постоянно. Пожизненно! На макарошках и фруктах (какие она собралась фрукты покупать интересно, давно ли она видела цены на фрукты вообще?!) Плюс коммунальные счета же надо с чего-то оплачивать», - написал пользователь ollium в комментариях к видео с заявлением Соколовой.

При этом многие комментаторы задались вопросом, почему чиновники не живут «на те минимумы, на которые предлагают жить народу».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в сети появилось видео, на котором саратовский министр говорит о том, что пенсионеры вполне могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Как выяснилось, такое заявление Наталья Соколова сделала 10 октября после заседания думской рабочей группы. Причем сама политик поучаствовать в таком эксперименте отказалась, заявив, что жить на 3,5 тысячи рублей ей не позволяет статус.