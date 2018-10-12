Саратовский министр заявила, что пенсионеры вполне могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц

СЕГОДНЯ 07:26 2018-10-12T09:28:35+03:00

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Человек может нормально существовать на прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей. Такое мнение министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова высказала 10 октября после заседания думской рабочей группы.

Местное издание "Общественное мнение" опубликовало видео ее беседы с депутату областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко. В ходе заседания министр предложила увеличить прожиточный минимум пенсионерам на 288 рублей, а не на 500, как настаивали народные избранники.

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова о пользе жизни на 3,5 тысячи рублей.Саратовский депутат Николай Бондаренко вызвал министра на пищевую дуэль

Бондоренко и Соколова продолжили спорить уже после заседания, и депутат предложил министру самой пожить на эту сумму. Чиновница сначала сказала, что ей не позволяет статус жить на 3,5 тысячи рублей, а потом рассказала о том, что она может составить меню для сбалансированного питания на прожиточный минимум.

Депутат подчеркнул, что прожить на 3,5 тысячи рублей можно, только питаясь макаронами и хлебом, а это очень вредно.

«А если питаться только хлебом и макаронами, то это неминуемо приведет к подрыву здоровья и появлению лишнего веса», — подчеркнул депутат.

На что министр парировала, что, пожив месяц на эти деньги, она бы пошла искать работу. Бондаренко напомнил, что разговор идет о пенсионерах, и еще раз предложил поучаствовать в эксперименте. Соколова отказалась есть на 3,5 тысячи в месяц, но снова пообещала составить меню для депутата, который пообещал постараться питаться по рекомендации.

Ранее Минтруд России заявил о намерении увеличить прожиточный минимум во втором квартале 2018 года в России до 10444 рублей. Кроме того, ведомство в июле предложило ввести единый подход к определению прожиточного минимума для всех пенсионеров, вне зависимости от того, в каком населенном пункте они живут. Сейчас в каждом регионе этот показатель разный.