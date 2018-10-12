2018-10-12T11:58:46+03:00
Наука

Робот Boston Dynamics продемонстрировал чудеса паркура

Atlas научился перепрыгивать через бревна и взбираться на высокие стойки [видео]
Сакина НУРИЕВА
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Фото: YouTube.Фото: YouTube.
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Инженерная и робототехническая компания Boston Dynamics выпустила видео, на котором продемонстрировала новые способности робота Atlas.

Компания BostonDynamics показала, как их новый робот занимается паркуром.

Atlas освоил тонкости паркура, он научился перепрыгивать через препятствия и забираться в труднодоступные места. Так, на видео можно увидеть, как робот сначала перепрыгивает через бревно, а затем с легкостью запрыгивает на три ящика разной высоты.

Пока о возможностях полноценного паркура в открытой местности разработчики не сообщают, тем не менее, результат впечатляет.

Для того, чтобы передвигаться без задержек и остановок, Atlas использует все тело: ноги, руки и туловище. Для точного определения местоположения предметов робот применяет компьютерное зрение. Как сообщается на сайте компании Boston Dynamics, инженеры встроили дополнительную камеру гибриду в руку, с помощью которой он лучше проводит анализ местности.

Ранее kp.ru писал о том, как роботы Boston Dynamics научились бегать по лесу и патрулировать двор.

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