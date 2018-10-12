2018-10-12T12:00:45+03:00
Политика

«На грани голодной смерти»: эксперт прокомментировал слова саратовского министра о 3,5 тысячах в месяц

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов высказался по поводу скандального заявления чиновницы [видео]
Дарья ИВАШКИНААббас ДЖУМА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова (справа)Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова (справа)Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал слова министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой о том, что пенсионеры вполне могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

По его мнению, на эти деньги прожить невозможно «даже с физиологической точки зрения». При этом эксперт назвал заявление чиновницы «редкой чушью» и посоветовал ей десять раз «подумать, прежде чем ответить».

- Я сам родом из Саратова, поэтому узнаю своих земляков, которые иногда скажут такое, что за голову можно держаться. Вы знаете, как я могу прокомментировать. Человек вообще без воды может прожить три дня. А без еды, и такие случаи были в истории, человек может целый месяц прожить. Поэтому я вообще бы сказал, что человек в таком случае может не питаться аж целый месяц. Ему достаточно просто водичку пить. Это такой у меня юмористический комментарий. Сахарку в водичку подмешать – это только по выходным.

Что касается реальных цифр, не просто же так высчитывается прожиточный минимум, используя различные критерии. Это действительно некий физиологический минимум, даже тот, который сейчас определен, это порядка около 10 тысяч, это минимум физиологический все-таки. Но ни о каких 3,5 тысячах не может идти и речи. Это только, условно говоря, на эти деньги прожить невозможно даже с физиологической точки зрения. Прожиточный минимум и так устанавливается исключительно для того, чтобы человек не умер с голода. А с 3,5 тысячами, откровенно говоря, человек уже стоит на грани голодной смерти. Это редкая чушь. Может быть, неправильно ее поняли. Может быть, фраза вырвана из контекста. Она человек публичный, который десять раз должен подумать, прежде чем ответить. Характерно, что в Саратовской области такие должностные лица руководят важным министерством, - сказал Иванов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в сети появилось видео, на котором саратовский министр говорит о том, как прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Причем сама политик при этом отказывается попробовать выжить на эти деньги, так как «ей не позволяет статус».

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова о пользе жизни на 3,5 тысячи рублей.Саратовский депутат Николай Бондаренко вызвал министра на пищевую дуэль

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США за рулем автомобиля застрелили модель
Робот Boston Dynamics продемонстрировал чудеса паркура
Госдума разрешит блокировать опасные интернет-сообщества за один день
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского ПИР банка
В аэропорту «Шереметьево» самолет совершил вынужденную посадку
«Обязательно полетят»: Рогозин пообещал отправить экипаж аварийного «Союза» на МКС весной 2019 года
Экипаж аварийного «Союза» вернулся в Москву
Японии и США приступили к производству летающего беспилотного грузовика
«Пусть сама поживет на макарошках»: в сети возмутились словами саратовского министра о 3,5 тысячах в месяц
В Индии самолет задел стену при взлете
Два человека пострадали в ДТП с троллейбусом на севере Москвы
Родители Бутиной, арестованной в США, неделю не могут связаться с дочерью
Покупатель самоуничтожившейся картины Бэнкси не станет отменять сделку
В Турции задержали двух россиян по подозрению в принадлежности к ИГ*
Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2017 год
Путин и Ким Чен Ын поздравили друг друга с 70-летием дипотношений
Летевший из США в Китай самолет вынужденно сел в Канаде
Россия с ноября прекращает поставки в Белоруссию бензина, дизеля и мазута
«Достигла ужасающего дна»: глава МИД Венгрии раскритиковал политику Украины в Закарпатье
Саратовский министр заявила, что пенсионеры вполне могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц
«Легализация раскола»: в РПЦ прокомментировали действия Константинополя по отношению к украинской церкви
Погода в Москве на 12 октября 2018 года: в столице будет тепло и солнечно
Экипаж «Союза МС-10» возвращается в Москву
Кадыров устроил на работу бросившего банку в пассажира чеченца
Умер командующий Восточным округом Росгвардии Игорь Груднов
Ураган «Майкл» нанес ущерб базе ВВС США во Флориде
Центробанк: Внешний долг России снизился на 9,8%