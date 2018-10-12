«На грани голодной смерти»: эксперт прокомментировал слова саратовского министра о 3,5 тысячах в месяц

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-12T12:00:45+03:00

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Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал слова министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой о том, что пенсионеры вполне могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

По его мнению, на эти деньги прожить невозможно «даже с физиологической точки зрения». При этом эксперт назвал заявление чиновницы «редкой чушью» и посоветовал ей десять раз «подумать, прежде чем ответить».

- Я сам родом из Саратова, поэтому узнаю своих земляков, которые иногда скажут такое, что за голову можно держаться. Вы знаете, как я могу прокомментировать. Человек вообще без воды может прожить три дня. А без еды, и такие случаи были в истории, человек может целый месяц прожить. Поэтому я вообще бы сказал, что человек в таком случае может не питаться аж целый месяц. Ему достаточно просто водичку пить. Это такой у меня юмористический комментарий. Сахарку в водичку подмешать – это только по выходным.

Что касается реальных цифр, не просто же так высчитывается прожиточный минимум, используя различные критерии. Это действительно некий физиологический минимум, даже тот, который сейчас определен, это порядка около 10 тысяч, это минимум физиологический все-таки. Но ни о каких 3,5 тысячах не может идти и речи. Это только, условно говоря, на эти деньги прожить невозможно даже с физиологической точки зрения. Прожиточный минимум и так устанавливается исключительно для того, чтобы человек не умер с голода. А с 3,5 тысячами, откровенно говоря, человек уже стоит на грани голодной смерти. Это редкая чушь. Может быть, неправильно ее поняли. Может быть, фраза вырвана из контекста. Она человек публичный, который десять раз должен подумать, прежде чем ответить. Характерно, что в Саратовской области такие должностные лица руководят важным министерством, - сказал Иванов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в сети появилось видео, на котором саратовский министр говорит о том, как прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Причем сама политик при этом отказывается попробовать выжить на эти деньги, так как «ей не позволяет статус».