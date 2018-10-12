США отказались дать России письменные гарантии о невмешательстве

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-12T12:35:59+03:00

Между тем Москва готова пойти на такой шаг в любой момент

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В пятницу, 12 октября, стало известно, что Россия уже неоднократно предлагал США вместе взять письменные обязательства о невмешательстве в дела друг друга. Как заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко, Москва готова дать такие гарантии в любой момент, однако Вашингтон категорически отказывается это делать.

«К сожалению, в Вашингтоне от этого упорно уходят, просто категорически отказываются», - сказал дипломат.

При этом Борисенко уточнил, что в последний раз наша страна обращалась к Соединенным Штатам с подобным предложением в июне текущего года. «Мы тогда направили проект подобного письма нашим американским коллегам, чтобы они его рассмотрели. Ответ США был отрицательный», - заметил глава департамента Северной Америки российского внешнеполитического ведомства в интервью РИА Новости.

Таким образом, как подчеркнул Георгий Борисенко, можно сделать вывод, что «американцы не хотят брать на себя обязательства о невмешательстве в наши дела».

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, США уже давно безосновательно обвиняют РФ во «вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года. Это «вмешательство» даже расследует спецпрокурор Роберт Мюллер. Однако результатов пока нет. Доказательств так и не предъявлено.