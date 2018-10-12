Кокорина и Мамаева доставили в карантинные камеры СИЗО «Бутырки»

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-12T13:50:51+03:00

Ожидается, что через десять дней их переведут в камеры спецблока [видео]

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что в настоящее время подозреваемые в хулиганстве футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержатся в московском СИЗО «Бутырка».

«Александр Кокорин и Павел Мамаев после состоявшегося накануне судебного заседания, на котором им была выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей, были доставлены в следственный изолятор номер 2 УФСИН Москвы ("Бутырка"). Сейчас они размещены в так называемых карантинных камерах», - сказал Мельников ТАСС.

Стоит отметить, что в карантинных камерах размещаются все вновь прибывшие в СИЗО на срок до 10 суток, после чего их уже переводят в обычные.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по данным правоохранителей, 8 октября футболисты устроили две драки в Москве: сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала на парковке, расположенной на 2-й Бресткой улице, а затем - чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице.

В результате в минувшую среду, 10 октября, в отношении Кокорина и Мамаева было заведено уголовное дело о хулиганстве. При этом игрокам было предложено добровольно явиться к следователю до 18:00 мск. В случае неповиновения они были бы объявлены в федеральный розыск.

Мамаев прибыл на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве в установленный срок. А вот его товарищ явился на беседу со следователями с опозданием. Вскоре же после этого оба футболиста были задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве.

А в четверг, 11 октября, Тверской суд Москвы арестовал Кокорина и Мамаева на два месяца - до 8 декабря.

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