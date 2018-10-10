Кокорин явился на допрос в московскую полицию

СЕГОДНЯ 19:44 2018-10-10T20:20:53+03:00

А Мамаева после беседы со следователями задержали на 48 часов [видео]

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Футболист Александр Кокорин, ставший фигурантом уголовного дела о хулиганстве, все-таки явился на допрос в среду, 10 октября. Правда, в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве он пришел с опозданием: правоохранители ждали спортсмена и его товарища Павла Мамаева до 18:00 мск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672758" frameborder="0"></iframe> Столичный главк обратился к Кокорину и Мамаеву.

«В настоящее время Александр Кокорин явился в полицию для проведения следственных действий», - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в эфире Радио «Комсомольская правда».

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании". Источник: Breaking Mash

Что касается второго футболиста, то после беседы со следователями он был задержан на 48 часов. Таким образом, ближайшие двое суток Мамаев проведет в изоляторе временного содержания.

Журналисты несколько часов прождали появления футболистов-драчунов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева было заведено уголовное дело о хулиганстве. По данным правоохранителей, 8 октября футболисты сначала устроили драку с водителем одной из ведущих Первого канала на парковке, расположенной на 2-й Бресткой улице в Москве, а потом избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице.

При этом в среду полиция предложила футболистам добровольно явиться на допрос до 18:00 мск. Вскоре после этого появилась информация о том, что Мамаев пришел в Главное управление МВД России по Москве.

По словам представителя МВД, Кокорин явился в полицию сам.

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