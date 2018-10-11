"Приехал в Кофеманию. Осмотрелся - нет ли Кокорина с Мамаевым": как пользователи шутят над похождениями футболистов

СЕГОДНЯ 14:58 2018-10-11T14:58:23+03:00

В интернете с юмором отреагировали на скандал вокруг Мамаева и Кокорина Фото: ТАСС

Мы собрали лучшие шутки и мемы, родившиеся в Интернете после скандала с Кокориным и Мамевым

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Российские футболисты Кокорин и Мамаев явно вписали себя в историю… нет, не футбола, а самых громких скандалов современности! Шумная вечеринка в стриптиз-клубе, кидание стульев в чиновника в кофейне, избиение водителя ведущей «Первого канала» и так далее.

Парни явно вдохновились фильмом «Мальчишник в Вегасе» и решили переплюнуть в похождениях главных героев кинокартины!

У них это явно получилось, только вот «хэппи энда», как в комедии, не вышло: задержание на 48 часов, допрос с пристрастием в полицейском участке, поток осуждений от звезд шоу-бизнеса и угроза реального тюремного срока. Короче, парням явно не до смеху.

В социальных сетях пользователи шутят над горе-футболистами

А вот пользователей социальных сетей ситуация с Колоритным и Мамаевым, наоборот,позабавила и послужила вдохновением для создания сочных шуток и мемов. Разгорелся жаркий Fun-баттл имени Мамаева и Кокорина между интернет-пользователями.

В пользователях Интернета проснулись гениальные карикатуристы

Мы не могли пройти мимо остроумных трудов виртуальных юмористов. Поэтому публикуем самые забавные мамы и высказывания про прошедшую московскую тусовку двух лучших друзей!

Отличный сюжет для нового скандального проекта

Даже в старом мультфильме про Черепашек Ниндзя нашли отсылку к нашим героям

Твиттер пестрит шутками о Мамаеве и Кокорине

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