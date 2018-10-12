2018-10-12T16:22:43+03:00
Политика

Песков: Россия будет защищать интересы православных на Украине

В Кремле пригрозили политико-дипломатическим вмешательством, если ситуация вокруг УПЦ выйдет за правовые рамки
Денис СУХОВ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россия предпримет политико-дипломатические методы воздействия в случае, если ситуация вокруг Украинской православной церкви Московского патриархата выйдет за рамки правового поля.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В случае, если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия защищает интересы русскоговорящих, то так же, и об этом неоднократно говорил (президент РФ Владимир) Путин, Россия будет защищать интересы православных. Это абсолютно обоснованная и абсолютно понятная позиция», - заявил Песков журналистам.

По его словам, в Кремле разделяют озабоченность Русской православной церкви действиями Константинопольского патриархата, ведущими православный мир к расколу.

В минувший четверг синод Константинопольского патриархата принял решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви (УАПЦ). Также было выражено желание вернуть Киевскую митрополию под контроль Вселенского патриархата и начать процедуру предоставления автокефалии украинским церквям. Киевский патриархат уже призвал УАПЦ начать подготовку к объединительному собору.

В настоящее время на Украине действует одна каноническая Украинская православная церковь Москвоского патриархата (УПЦ), а также две непризнанные мировым православием церковные структуры - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь .

В УПЦ уже заявили, что «точно не пойдут на объединение» с представителями Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви. В свою очередь Московский патриархат пообещал дать ответ на «беззаконные действия» Константинополя на заседании Священного Синода РПЦ 15 октября.

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