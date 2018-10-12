СЕГОДНЯ 16:52 2018-10-12T16:52:49+03:00

Танцующую на МКАДе жену депутата оштрафовали на 20 тысяч рублей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Начинающую московскую певицу Yaxana оштрафовали на 20 тысяч рублей. Такое решение принял Перовский суд Москвы.

- Признать Яковлеву виновной по ст. 20.2.2 КоАП РФ и назначить ей 20 тысяч рублей административного штрафа,- огласила решения судья.

Молодую супругу подмосковного депутата Алексея Яковлева оштрафовали за то, что она устроила танцы 11 октября на МКАДе, перекрыв все движение. Дело в том, что 29-летняя девушка решила записать клип на свою новую песню и выбрала очень оживленное место, вызвав тем самым волну возмущение водителей. Однако сама она осталась проделанной работой очень довольна: девушка опубликовала видеоролик у себя в соц сетях и поделилась положительными впечатлениями.

Однако во время следствия выяснилось и то, что Оксана в этот день управляла машиной без ремня безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что супруг жены, подмосковный депутат Алексей Яковлев, бурно отреагировал на поступок певицы и пообещал с ней серьезно поговорить о случившемся.