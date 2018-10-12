Танцующую на МКАДе жену депутата оштрафовали на 20 тысяч рублей
Начинающую московскую певицу Yaxana оштрафовали на 20 тысяч рублей. Такое решение принял Перовский суд Москвы.
- Признать Яковлеву виновной по ст. 20.2.2 КоАП РФ и назначить ей 20 тысяч рублей административного штрафа,- огласила решения судья.
Молодую супругу подмосковного депутата Алексея Яковлева оштрафовали за то, что она устроила танцы 11 октября на МКАДе, перекрыв все движение. Дело в том, что 29-летняя девушка решила записать клип на свою новую песню и выбрала очень оживленное место, вызвав тем самым волну возмущение водителей. Однако сама она осталась проделанной работой очень довольна: девушка опубликовала видеоролик у себя в соц сетях и поделилась положительными впечатлениями.
Однако во время следствия выяснилось и то, что Оксана в этот день управляла машиной без ремня безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.
Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что супруг жены, подмосковный депутат Алексей Яковлев, бурно отреагировал на поступок певицы и пообещал с ней серьезно поговорить о случившемся.