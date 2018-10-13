Осколки метеорита упали на жилой дом в Японии

СЕГОДНЯ 04:58 2018-10-13T05:00:14+03:00

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В японском городе Комаки в центральной префектуре Айти на жило йчастный дом упали осколки метеорита. Камни были небольшие и не нанесли значительного урона зданию.

Как сообщает телеканал NHK, инцидент произошел еще 26 сентября, но только сейчас экспертиза подтвердила, что найденные камни действительно не земного происхождения.

Хозяйка дома находилась в момент падения осколков метеорита внутри здания. Она услышала шум и пошла осматривать дом и сад. Она увидела дыры в крыше, а потом и три небольшие камня размерами 10, 5 и 4 сантиметра. Одна сторона у них выглядела обожжённой.

Специалисты Национального музея науки установили, что это обломки метеорита, который распался на три части. Его возраст примерно 4,5 миллиардов лет. Ученые отмечают, что все упавшие из космоса камни имеют свойства магнита и притягивают металлические предметы.

В будущем Национальный музей науки планирует зарегистрировать эти осколки в Международном метеорологическом обществе, как «метеорит Комаки» по названию города, где он упал.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что в американском штате Мичиган нашли метеорит весом около 10 килограммов, который фермер 30 лет использовал, чтобы подпирать дверь.