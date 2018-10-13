2018-10-13T08:30:53+03:00
Звезды

Умерла мама Ларисы Гузеевой

Актриса сообщила о смерти своей матери в соцсети
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Лариса Гузеева с мамой и дочерьюЛариса Гузеева с мамой и дочерьюФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В пятницу, 12 октября, умерла мать актрисы и телеведущей Первого канала Ларисы Гузеевой. Своим горем артистка поделилась в Instagram.

"Ангел мой! Ангел мой! Ангел мой! Моя маленькая! Моя родная! Моя единственная! Царствия тебе Небесного!" — написала телеведущая.

Как стало известно, Альбина Андреевна скончалась в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Накануне СМИ сообщали, что женщина находится в больнице в критическом состоянии.

Мама и дочь Ларисы Гузеевой. Фото: СОЦСЕТИ

Мама и дочь Ларисы Гузеевой.Фото: СОЦСЕТИ

Совсем недавно, в начале сентября сайт kp.ru рассказывал о свадьбе старшенго сына Ларисы Гузеевой. 26-летний Георгий Толордава женился на своей возлюбленной Анне, с которой уже давно состоял в отношениях. Также телеведущая растит дочь Ольгу, которой в этом году исполнилось 18 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лондон готовит санкции против Саудовской Аравии из-за исчезновения журналиста
«Маниакальный бред»: Пушков ответил на призыв украинского министра «вернуть Кубань и Москву»
В Испании на кулинарной выставке выбрали лучший «русский салат»
Сильный пожар произошел в кафе на МКАД
В Пентагоне сообщили об утечке личных данных сотрудников
«Я бы сорвался раньше»: Емельяненко назвал Нурмагомедова невероятно терпеливым
Трамп назвал имя нового кандидата в постпреды США при ООН
Болтон едет в Москву улучшать отношения США и России
Погода в Москве на 13 октября 2018 года: ожидается до +14 градусов и без осадков
Рональдиньо запустил собственную криптовалюту
Уволенная министр Саратовской области оказалась миллионершей
В США узнали о трудностях России в разработке гиперзвукового оружия
В России подешевели старые и новые iPhone
Эрмитаж вошел в список 25 лучших музеев мира
Осколки метеорита упали на жилой дом в Японии
Хиллари Клинтон закрыли доступ к секретной информации
Посольство РФ: Визовая война США с Россией контрпродуктивна
Украинский министр призывает соотечественников «вернуть Кубань и Москву»
Освобожденный в Турции пастор летит в США
США продлили сроки завершения контрактов с «Русалом» и En+ до 12 декабря
Болтон назвал примерные сроки второго саммита США-КНДР
Москва симметрично ответит Лондону на отказ выдать визы дипломатам
Илон Маск хочет выпускать текилу под брендом Tesla
Ватикан не станет контактировать с неканоническими церквями на Украине
Путин обсудил в Совбезе РФ ситуацию с православной церковью на Украине