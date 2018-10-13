Умерла мама Ларисы Гузеевой
В пятницу, 12 октября, умерла мать актрисы и телеведущей Первого канала Ларисы Гузеевой. Своим горем артистка поделилась в Instagram.
"Ангел мой! Ангел мой! Ангел мой! Моя маленькая! Моя родная! Моя единственная! Царствия тебе Небесного!" — написала телеведущая.
Как стало известно, Альбина Андреевна скончалась в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Накануне СМИ сообщали, что женщина находится в больнице в критическом состоянии.
Мама и дочь Ларисы Гузеевой.Фото: СОЦСЕТИ
Совсем недавно, в начале сентября сайт kp.ru рассказывал о свадьбе старшенго сына Ларисы Гузеевой. 26-летний Георгий Толордава женился на своей возлюбленной Анне, с которой уже давно состоял в отношениях. Также телеведущая растит дочь Ольгу, которой в этом году исполнилось 18 лет.