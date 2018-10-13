«Маниакальный бред»: Пушков ответил на призыв украинского министра «вернуть Кубань и Москву»

СЕГОДНЯ 09:02 2018-10-13T09:03:38+03:00

Также российский сенатор посоветовал политику из незалежной сходить в аптеку и обратиться к психиатру

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Глава комиссии Совета Федерации (СФ) по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна «вернуть Кубань и Москву». В частности, сенатор назвал это заявление «маниакальным бредом» и посоветовал его автору сходить в ближайшую аптеку и обратиться к психиатру.

«Из Киева слышны заявления, относящиеся не столько к сфере политики, сколько к области психиатрии. Какой-то маниакальный бред про Москву, про Кубань, призывы «брать автоматы»... Их авторам можно сказать лишь одно: аптека - за углом, консультация у психиатра - третий дом справа», - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прямо призвал соотечественников напасть на Россию, чтобы, как он выразился, «вернуть Кубань и Москву». Он предложил тем украинцам, которые регулярно ездят в РФ, «одевать форму, брать автомат и идти воевать».